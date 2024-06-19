В Омске два жителя расплатились деньгами «банка приколов» и попали в полицию

У двух жителей Омска были изъяты деньги, которые правоохранительные органы признали фальшивыми. В отделение было отправлено 80 банкнот номиналом в две тысячи рублей.

Двое мужчин привлекли к себе внимание, когда пытались приобрести алкогольные напитки на часть этих денег. Один из них получил бутылку спиртного и сдачу в полторы тысячи рублей.

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Позже выяснилось, что эти купюры сувенирные.

Мужчины не занимались подделкой денег, поэтому на них было возбуждено только административное дело, сообщает superomsk.

Ранее в Красноярске девочка набрала кредитов на имя родителей и перевела мошенникам 600 тысяч рублей, играя в игру.