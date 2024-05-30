Новосибирским садоводам дали лунный календарь посадок на июнь

Многие новосибирские садоводы ориентируются именно на лунный календарь, выбирая дату отправки рассады в открытый грунт. Опытные садоводы считают, что это играет существенную роль в получении богатого урожая.

Томаты в предстоящем месяце лучше всего сажать первого числа, а потом 9 и 11-12, 20-21, а затем 27.

Огурцы и перец хорошо пойдут, если отправить их в грунт 1, 9, 20-21, а также 27 июня.

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В землю в предстоящем месяце ничего не стоит отправлять 2, 3, 6 числа. В эти даты лучше всего дать себе отдохнуть или заняться другими дачными делами, пишет novos.mk.ru.

Ранее биолог рассказал новосибирским дачникам о лучших способах защиты посадок от заморозков.