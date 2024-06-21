Тульская садовница научила избавляться от колорадского жука натуральным раствором из чеснока

Колорадский жук. Фото Global Look Press

Она дала инструкцию, как готовить «зелье».

Тульская садовница Ольга Короткова поделилась эффективным методом борьбы с колорадским жуком. Она подчеркнула, что это прожорливое насекомое может уничтожить все посадки в считанные дни.

Ольга отметила, что идеальными натуральными средствами являются мыло, зола и чеснок.

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Сначала в отдельном ведре нужно приготовить настой чеснока. На один литр воды необходимо размельчить 200 граммов. Чесночную воду следует настоять в течение суток. Затем нужно сделать мыльную воду. В большое ведро (10л) следует добавить 50 граммов хозяйственного мыла. Третья емкость будет для золы. На пять литров воды добавляется 300 граммов березовой золы, раствору нужно дать настояться в течение суток.

«После золу и чеснок сцедить, а полученную воду смешать с мыльным раствором. В полученное месиво добавьте еще десять литров воды и хорошенько перемешайте», — научила огородница в беседе с tsn24.ru.

Ранее огородникам рассказали, каких вредителей нужно сразу же гнать с участка, если они были замечены.

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