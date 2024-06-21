Тульская садовница научила избавляться от колорадского жука натуральным раствором из чеснока

Тульская садовница Ольга Короткова поделилась эффективным методом борьбы с колорадским жуком. Она подчеркнула, что это прожорливое насекомое может уничтожить все посадки в считанные дни.

Ольга отметила, что идеальными натуральными средствами являются мыло, зола и чеснок.

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Сначала в отдельном ведре нужно приготовить настой чеснока. На один литр воды необходимо размельчить 200 граммов. Чесночную воду следует настоять в течение суток. Затем нужно сделать мыльную воду. В большое ведро (10л) следует добавить 50 граммов хозяйственного мыла. Третья емкость будет для золы. На пять литров воды добавляется 300 граммов березовой золы, раствору нужно дать настояться в течение суток.

«После золу и чеснок сцедить, а полученную воду смешать с мыльным раствором. В полученное месиво добавьте еще десять литров воды и хорошенько перемешайте», — научила огородница в беседе с tsn24.ru.

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