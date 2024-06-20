Жительница Свердловской области смогла найти выброшенные с мусором деньги на свалке

Жительница Свердловской области, осознав свою ошибку, немедленно бросилась на поиски денег, которые по случайности оказались в мусорном контейнере.

Когда она поняла, что деньги уже находятся в мусоровозе, она обратилась за помощью к диспетчерам. Несмотря на то, что на свалке найти что-то крайне сложно, женщина не сдавалась и была полна решимости вернуть свои сбережения.

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Работники свалки, проникшись ее ситуацией, согласились помочь. Они тщательно осмотрели мусор и, к счастью, обнаружили пакет с деньгами, который затем был возвращен владелице.

Выяснилось, что семья копила на лечение. Деньги складывали в карманы старой одежды. И во время генеральной уборки вещи отправили в помойку. Только на следующий день уральцы вспомнили, что там находились накопления, пишет ural.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что добросовестным уборщицам из Свердловской области пришлось выбивать 200 тысяч рублей зарплаты через суд.