Стилист рассказала московским школьницам о лучшем платье на выпускной-2024

Стилист-имиджмейкер Яна Гракова поделилась своими советами по выбору модного платья для выпускного вечера с московскими школьницами и их мамами. Последние звонки в столичных школах запланированы на 24 и 25 мая, а выпускные вечера для 9-х и 11-х классов состоятся 28 и 29 июня соответственно.

Согласно мнению эксперта, в этом сезоне стилисты разделились на два лагеря: одни рекомендуют обратить внимание на платья макси-длины, другие предлагают выбирать мини-юбки. Оба варианта, по ее словам, подойдут для школьного вечера, главное — правильно подобрать фасон и аксессуары.

При выборе платья макси следует отдать предпочтение элегантному крою без излишеств и отказаться от пышных юбок. Дополнить образ помогут серьги или украшение на шею.

Если выбор пал на мини-юбку, то стоит обратить внимание на модели с дополнительными элементами, такими как бахрома или пайетки. Однако в этом случае рекомендуется ограничить количество других украшений.

Что касается цветовой гаммы, стилист советует отдавать предпочтение пастельным нежным оттенкам, учитывая возраст выпускников. Тем не менее, если девушка предпочитает яркие цвета, то это тоже допустимо.

Яна Гракова также упомянула, что вместо платья можно выбрать топ и юбку, следуя тем же принципам. От брючных костюмов она рекомендует отказаться.

Ранее рассказывалось об образе Ольги Бузой, который она выбрала для Московского международного кинофестиваля.

По материалам aif.ru, lenta.ru.