В Москве для пенсионеров проходят «Зарядки долголетия» с Ильей Авербухом и Алексеем Немовым

В Москве для пожилых людей продолжаются «Зарядки долголетия», которые проводят известные личности. Например, на этой неделе с пенсионерами занимался призер Олимпийских игр, фигурист Илья Авербух.

Он провел с москвичами комплекс оздоровительных упражнений для голеностопа и коленного сустава, а также поделился приемами фигуристов по удержанию равновесия.

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На следующей неделе, с 24 по 28 июня, пройдут занятия с гимнастом Алексеем Немовым. Тренировки запланированы на Северном речном вокзале, пишет dszn.ru.

Ранее рассказывалось, какой будет погода в предстоящие выходные в Москве. После прошедшего ливня природа даст передохнуть жителям столицы.