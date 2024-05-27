В Союзе дачников Подмосковья предупредили об аресте за выращивание вьюнка на участке

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин обратился к дачникам с важным предупреждением. Он указал на то, что некоторые растения, которые могут показаться совершенно безобидными, на самом деле являются запрещенными. Выращивание таких посадок может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до штрафов и даже ареста.

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Особенно хотелось бы подчеркнуть, что сюда входит ипомея трехцветная. Этот цветок, который многие дачники любят за его яркую окраску и приятный аромат, теперь стал объектом особого внимания со стороны контролирующих органов.

Чаплин также отметил, что наказание будет зависеть от масштабов посадок. Чем больше площадь, занятая этими цветами, тем серьезнее будут последствия. Если вы уже имеете дело с ипомеей трехцветной, возможно, стоит рассмотреть возможность ее удаления с вашего участка, пишет РИА Новости.

Ранее рассказывалось и о других нарушениях, за которые могут наказать дачников.