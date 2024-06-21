Синоптики ответили, какая погода будет в субботу и воскресенье в Москве: «Просыхаем!»

Природа после «мегаливня» и смерча даст москвичам возможность немного «просохнуть» в предстоящие выходные дни. Синоптики поделились прогнозом погоды на конец недели.

Как отмечают метеорологи, в ближайшие три дня дождей не ожидается. Возможны лишь незначительные осадки.

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«В пятницу можно рассчитывать на существенное улучшение погоды. Просыхаем!» — цитирует msk.kp.ru главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Сегодня температура воздуха не превысит +24 градусов. Относительная прохлада ожидается и в предстоящую субботу, будет немного облачно, но точно без дождя. В воскресенье похолодает до +23 градусов.

Начало новой недели также обещает быть без дождей.

Накануне Москву буквально смывало мощным ливнем, по улицам гуляли ураганы.