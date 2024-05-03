SHAMAN может войти в число самых знаковых музыкантов за всю историю России

Певец SHAMAN, который начинал покорение эстрадного олимпа в Тульской области, имеет все шансы войти в число самых знаковых артистов России. Об этом заявил директор музея музыки Михаил Брызгалов.

Он отметил, что только время расставит все по своим местам, но уже сейчас можно сказать, что Ярослав Дронов стал для русской публики народным исполнителем.

«Даже я, не следящий за большими изменениями в поп-музыке, знаю имя SHAMAN. Значит это человек популярный. Мне кажется, настолько он ярко вошел на эстраду, эстрадный олимп», — отмечает Брызгалов.

Среди музыкантов, которые занимаются патриотическим творчеством, он уже один из самых востребованных.

Напомним, Ярослав Дронов начинал свое музыкальное восхождение в городе Новомосковске Тульской области. Он был звездой вокально-эстрадного коллектива «Ассорти», куда родители отдали SHAMAN'a в четыре года. Потом маленький Дронов учился в музыкальной школе по классу «Народное пение», дальше окончил Новомосковский музыкальный колледж, где получил специальность руководителя народного хора. Дальше в его планах была Москва, но в Российскую академию музыки имени Гнесиных SHAMAN поступил только со второго раза.

Сейчас SHAMAN находится в гастрольном туре по России. В Ижевске Ярослав Дронов пел «Я — русский!», преклонив колени перед зрителями.

Источник: news.ru.