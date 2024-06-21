В Свердловской области покупателю Ozon пришлось отсуживать свои деньги после отказа от товара

В Свердловской области произошел инцидент, связанный с возвратом денег за некачественный товар, приобретенный на Ozon. Продавец отказался вернуть средства, несмотря на то, что заявка была принята, фотография товара была одобрена. В результате дело дошло до суда после того, как покупатель не получил свои деньги в течение положенных десяти дней.

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Продавец утверждал, что возвращенный товар не соответствует купленному. Однако суд встал на сторону потребителя.

Онлайн-магазин обязали вернуть стоимость товара, выплатить неустойку, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, компенсировать моральный вред и возместить судебные расходы.

Общая сумма, которую продавец должен отдать, превысила 30 тысяч рублей, пишет eburg.mk.ru.

Ранее стало известно о том, что мужчина смог засудить Wildberries на 478 тысяч рублей за сломанный компьютер.