Житель Екатеринбурга отсудил у Wildberries 477,5 тысячи рублей за сломанный компьютер

Клиент Wildberries из Екатеринбурга отсудил у маркетплейса 477,5 тысячи рублей за неисправный компьютер. На момент покупки он стоил 102 168 рублей.

В пункте, где мужчина забирал ПК, ему отказали в проверке. Сотрудник сказал, что можно будет вернуть технику, если она не работает.

Включить свой компьютер житель Екатеринбурга так и не смог, а с возвратом все же возникли сложности.

Проведенная экспертиза показала, что проблема заключалась в нерабочей материнской плате. Ее стоимость на тот момент составляла 180 тысяч рублей.

Клиент маркетплейса решил обратиться в суд. Он требовал компенсации в виде стоимости компьютера, настаивал на неустойке, возмещении морального вреда, оплате услуг юриста, почтовых расходов и штрафе.

Чкаловский районный суд обязал Wildberries выплатить 477,5 тысячи рублей, а также предоставлять по 1% неустойки с цены компьютера и с суммы убытков в 20,3 тысячи рублей до полной оплаты долга, пишет e1.ru.

Ранее рассказывалось о том, что житель Екатеринбурга отсудил 244 тысячи рублей за сломанный телевизор.