Почти 50 уральцев оштрафовали за желание пожарить шашлык

Жителей Свердловской области начали штрафовать за попытки пожарить шашлык на природе. Дело в том, что в регионе начался пожароопасный сезон, поэтому местные власти ввели запрет на разведение открытого огня на территории лесных массивов.

Правоохранители провели рейды. Сотрудники МЧС, лесных хозяйств, полиции и органы местного самоуправления проверили излюбленные места уральцев, куда они приезжают отдыхать и жарить шашлыки.

Во время инспекции было составлено 47 протоколов. С нарушителями провели беседы, предупредив их о новых штрафах.

Подобные противопожарные меры принимаются и в других регионах. Как говорят сотрудники МЧС, зачастую лесные пожары связаны с тем, что отдыхающие разводят костры.

В Свердловской области запрет на шашлыки в лесу был введен в начале апреля. Об ответственности за разведение открытого огня также предупредили дачников.

Источник: ural.kp.ru.