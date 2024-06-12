Добросовестные уборщицы из Свердловской области выбили 200 тысяч рублей зарплаты через суд

В Свердловской области уборщицам, которые добросовестно трудились за оговоренную зарплату, пришлось буквально выбивать ее из своего работодателя. Он не делал переводы в течение трех месяцев.

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Основная проблема заключалась в том, что женщины не были официально трудоустроены. Однако у них были пропуска в техникум, где они убирались. Это обстоятельство и помогло им защитить свои права.

Дело дошло до прокуратуры, а затем и до суда, который встал на сторону женщин. В их пользу были взысканы 196 тысяч рублей задолженности по зарплате и компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей, пишет krasnoturinsk.info.

Ранее уволенный иркутянин вернул работу и отсудил у начальника 711 тысяч рублей.