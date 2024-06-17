Парк развлечений в Сочи будет работать до двух часов ночи

Популярный среди туристов парк развлечений Сочи «Сочи Парк» в этом летнем сезоне радует посетителей не только днем, но и ночью. Об этом сообщила его генеральный директор Людмила Кузнецова. Аттракционы и другие развлекательные площадки теперь работают до двух часов ночи, чтобы все желающие могли отдыхать всю ночь напролет. Для них также организуются музыкальные выступления и другие мероприятия.

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«Мы никогда не работали по ночам, исключением была лишь новогодняя ночь. И вот впервые решили попробовать», — цитирует Кузнецову sochi1.ru.

В этом сезоне для любителей острых ощущений был открыт новый аттракцион под названием «Богатырская застава». Это сочетание американской горки и вращательной площадки, где скорость достигает впечатляющих 70 км/ч. Этот аттракцион стал настоящим подарком для тех, кто жаждет адреналина.

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