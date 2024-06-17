Жительница Челябинска не смогла улететь на отдых в Дубай из-за ошибки в паспорте

Жительница Челябинска Ольга Пивоварова после пяти лет напряженной работы решила наконец отправиться в заслуженный отпуск в Дубай вместе со своим супругом. Однако из-за досадной ошибки в ее заграничном паспорте пара была остановлена прямо в аэропорту и не допущена на борт самолета.

Пограничники изъяли паспорт, но Ольге и ее мужу удалось продолжить путешествие в Объединенные Арабские Эмираты, экстренно переоформив необходимые документы.

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Дополнительные финансовые затраты, связанные с покупкой новых авиабилетов, жительница Челябинска планирует возместить через суд.

Девушка уже обратилась с досудебной претензией в правоохранительные органы, где ей сообщили, что ошибка в паспорте произошла не по вине сотрудников. Несмотря на возникшие трудности, Ольга и ее муж смогли насладиться долгожданным отдыхом в Дубае, пишет 74.ru.

Ранее челябинцев в 30-градусную жару перестали пускать на работу в шортах.