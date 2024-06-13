Омским родителям рассказали, сколько сейчас стоит собрать ребенка на выпускной

Аналитики сервиса «Авито» поделились информацией о том, сколько в этом году родители тратят на выпускной своих детей. Интересно, что сейчас нарядить мальчика дороже.

Стоимость платья, туфель и аксессуаров девушки составляет чуть больше восьми тысяч рублей, в то время как костюм для юноши и обувь обойдутся в 9,5 тысячи рублей.

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Многие родители готовы приобретать б/у наряды на сервисах бесплатных объявлений.

Омичи также ищут через приложения фотосъемку, кейтеринг, а также выбирают специалистов, которые завершат образ прической и макияжем.

Если говорить о средней цене самого торжества, то она приближается к 18 тысячам рублей, пишет 12-kanal.ru.

Ранее выпускник поделилась своей методикой сдачи ЕГЭ на сто баллов.