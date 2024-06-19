Турэксперт рассказал о самом выгодном периоде для отпуска, если хочется дешево отдохнуть в Сочи

Наиболее выгодный период для отдыха в 2024 году в Краснодарском крае и других регионах, по мнению вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, приходится на начало лета или осени.

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Как отметил специалист, традиционно самыми дорогими месяцами в Сочи являются июль и август. Если есть возможность, россиянам стоит планировать отдых на июнь. Он также подчеркнул, что цены обычно снижаются в сентябре-октябре, когда исчезают толпы и дети покидают пляжи, поскольку начинается учебный год.

«Мой совет: если есть возможность поехать в июне, то стоит ехать сейчас. Нет возможности — уже поехать в сентябре-октябре», — цитирует его «Лента.ру».

Мкртчян подчеркнул, что июль и август являются традиционным временем для отпусков у россиян. В эти месяцы все туроператоры, гиды, авиа- и железнодорожные перевозчики повышают цены на всех направлениях. По его словам, в этот период сложно сэкономить на отдыхе.

Ранее стало известно о том, что пляжи Краснодарского края уже переполнены. Загрузка же отелей на весь сезон дошла до 90%, свободные места найти очень сложно. Об этом эксперты предупреждают тех, кто еще не делал бронирования.