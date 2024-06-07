Красноярец по ошибке получил зарплату в 1,7 млн рублей и не стал отдавать даже через суд

Компания из Железногорска Красноярского края по ошибке перечислила 1,7 миллиона рублей одному из своих сотрудников и не смогла вернуть средства через суд.

В первый месяц работы оператор станка получил 17 тысяч рублей, а со второй зарплатой — в сто раз больше.

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Мужчину вызвали к директору, угрожали и требовали подписать документы на возврат, но он отказывался. Суд компания проиграла — Андрей доказал, что ошибка была не технической, а арифметической.

На деньги он купил два автомобиля, золотые украшения для жены, а часть отдал на благотворительность, сообщает Telegram-канал «Прямой эфир».

Ранее в красноярском Роспотребнадзоре рассказали, когда можно и нельзя вернуть купленный на лето купальник.