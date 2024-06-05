Двести жителей Перми после отдыха «застряли» в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте

Двести жителей Перми не могли вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха после отдыха в Египте. Их продержали в аэропорту десять часов.

Прибыв в воздушную гавань, путешественники сразу поняли, что их отъезд домой откладывается. Рейс переносили несколько раз, а затем их запугивали полицией и просили покинуть международную зону вылета.

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Сотрудники аэропорта вели себя грубо и отказывались говорить на английском языке. В Шарм-эль-Шейхе обвиняли в задержке аэропорт Большое Савино. Однако в справочной пермякам сказали, что с российской стороны никаких отклонений от расписания нет.

Позднее стало известно, что накануне был задержан и рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх, пишет ura.news.

Ранее сообщалось о том, что пермяк не улетел в Турцию из-за одной потерянной в заграничном паспорте буквы.