Отпускникам назвали банальные схемы «развода» на деньги в Сочи, на которые ведутся многие туристы

Курортникам, планирующим отдых на российском юге, рассказали о наиболее распространенных способах обмана в Сочи.

Оказывается, одной из частых уловок являются фальшивые объявления об аренде жилья и бронировании отелей. Мошенники настойчиво предлагают зарезервировать номер прямо сейчас, а после оплаты предоставляют поддельный ваучер.

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Многие туристы сталкиваются с тем, что апартаменты, в которые они заселяются, значительно отличаются от тех, что были представлены на фотографиях. В помещении может не быть обещанного вида из окна, удобств, к тому же оно находится гораздо дальше от моря, чем было заявлено.

Также стоит быть осторожными при предложении сфотографироваться с животными. За такую услугу могут запросить немалую сумму, а не ожидаемые сто рублей. Чтобы быстро отделаться от таких «коммерсантов», можно попросить чек, который, разумеется, никто не даст, пишет tver-portal.ru.

Планируя экскурсию, обязательно уточните полную стоимость, так как бывают случаи, когда туристам озвучивают только цену перевозки, а за все остальные услуги приходится платить дополнительно.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Сочи до середины июня.