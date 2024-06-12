Турист оставил честный отзыв об июньском отдыхе в Сочи за 200 тысяч рублей: что его ужаснуло

Турист из Владимирской области, который так долго ждал своего отпуска в Сочи, остался разочарован. Вместе с родителями он потратил на жилье и развлечения около 200 тысяч рублей, но пожалел об этом.

Семья выбрала Адлер, который обещал активный отдых. За 10 дней аренды было отдано около 80 тысяч рублей. В этом и была главная неприятность, ведь сервис оказался ужасным.

Скверные впечатления начались с цен на такси от аэропорта, стоимость оказалась выше ожидаемой.

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Разочарования продолжились в гостинице, номер оказался крохотным, Wi-Fi работал слабо. Душевую лейку меняли прямо при гостях из-за того, что она не работала.

Семья также решила съездить на водопады, но увидела только скромные ручейки.

Все же были и приятные впечатления. К примеру, пляжный отдых, поездка в горы, прогулки по набережной и комфортная погода.

Владимирские туристы сказали, что поедут на море в июне и в следующем году, но уже будут выбирать другой отель, пишет sochi24.tv.

Люди же, оставившие комментарии под публикацией, заявили, что выберут Турцию. Там и сервис лучше, и цены более адекватные.

Ранее Роспотребнадзор официально разрешил купаться в Черном море.