В Курске научили делать домашнюю газировку

Специалисты курского Роспотребнадзора поделились секретом приготовления домашней газировки. Главными ингредиентами этого напитка являются сироп из свежих фруктов и минеральная вода.

Для подслащения напитка можно использовать мед. Его нужно растопить на среднем огне, добавив немного воды.

Для разнообразия вкуса специалисты рекомендуют использовать сок. Он может быть лимонным, апельсиновым, яблочным. Можно также добавить жмых клубники, смородины, груши.

«Сок желательно процедить через ситечко, так как оставшаяся мякоть изменит свойства напитка», — говорят эксперты.

Далее останется перелить фруктовый сироп в бутылку, добавить минералку и остывший медовый сироп.

Домашней газировке нужно дать немного постоять в холодильнике. Если не хочется ждать, добавьте лед.

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Источник: kursk-izvestia.ru.