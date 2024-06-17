Как этого требует церковь: красноярские батюшки научили православных правильно встречать Троицу

Настоятель Трехсвятительского храма в Красноярске, отец Василий Вершинский и батюшка храма Святителя Николая Георгий Крейда поделились своими советами о том, как следует отмечать праздник Святой Троицы.

Праздник Живоначальной Троицы является одним из двенадцати главных православных праздников и отмечается на 50-й день после Пасхи. В нынешнем году он приходится на 23 число текущего месяца.

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Священники подчеркнули, что этот праздник, прежде всего, посвящен молитве и торжеству православия. В эту дату следует пройти исповедь и принять причастие. Желательно начать подготовку к событию за три дня до него, соблюдая пост, готовясь к причастию и самому празднику. В день праздника необходимо посетить церковь, исповедоваться, послушать проходящую литургию.

23 июня этого года разрешается работать, но только если этот труд направлен на помощь другим, а не на собственную выгоду. Например, можно помочь близким или одиноким людям по хозяйственным делам или в саду. Работать исключительно ради личной выгоды не рекомендуется.

Важно отметить, что венчания в день Святой Троицы не назначаются. Основная причина этого заключается в том, что внимание в этот день сосредоточено на Боге, а также из-за продолжительности праздничной службы, пишет ngs24.ru.

Ранее красноярский батюшка рассказал, обязательно ли стоять всю службу, если болят спина и ноги. Дело в том, что зачастую в жаркую погоду многим может просто стать плохо. В этом случае можно присесть. В храме всегда стоят лавочки. Такое точно не возбраняется церковью.