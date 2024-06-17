В Чите врачей приговорили к реальным срокам после гибели 2-летнего мальчика

В городе Чита произошло трагическое событие, повлекшее за собой судебное разбирательство и наказание для двух медиков. Они были признаны виновными в гибели двухлетнего ребенка, которому требовалось лечение зубов.

Суд приговорил врача из клиники «Медикс» и его коллегу из краевой клинической инфекционной больницы к лишению свободы сроком на 2,5 и 3 года соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

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В ноябре 2021 года родители малыша обратились в клинику «Медикс» с просьбой о лечении зубов их сыну под общим наркозом. На эту услугу, стоимостью около 90 тысяч рублей, родители взяли кредит в банке.

Операция прошла успешно, но после пяти часов манипуляций состояние ребенка резко ухудшилось.

К сожалению, в краевой клинической инфекционной больнице мать с мальчиком не смогла своевременно получить необходимую медицинскую помощь, несмотря на явные признаки дыхательной недостаточности у ребенка, сообщает zabrab75.

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