Адлер, Хоста, Лазаревское или центр Сочи: узнайте, где вам лучше всего отдохнуть этим летом

Туристам, выбирающим место для отдыха в Сочи, стоит учитывать некоторые нюансы. Город растянулся вдоль побережья на 150 километров, и в каждом его районе есть свои особенности.

«Сириус» привлекает современной инфраструктурой, здесь есть и роскошные отели, и более скромные дома отдыха, а главное — длинная набережная без заборов. Это место идеально подходит для любителей активного отдыха.

Лазаревский район славится лучшими пляжами в городе, идеальными для семейного отдыха. Отмечается, что цены здесь ниже, а развлечения доступны каждому.

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Красная поляна — прекрасное место для летнего отдыха. Здесь нет сочинской жары, а проснувшись, можно насладиться великолепным видом на горы. Если же расстояние до пляжей кажется слишком большим, то из поселка регулярно ходят автобусы, электрички, а также можно воспользоваться услугами частных перевозчиков.

Адлер, плотно застроенный гостевыми домиками, не всегда вызывает восторг у туристов. Большая часть этого района Сочи занята спальными поселками с их повседневной суетой, пробками и шумом от самолетов. Центр Адлера напоминает огромный рынок, а пляжи здесь узкие и переполненные.

Хостинский район подойдет любителям спокойного отдыха, которые не планируют останавливаться в роскошных гостиницах.

Центральный район Сочи предлагает огромное количество «звездных» отелей и шикарных ресторанов. Центр Сочи отличается богемной атмосферой, которая выделяет его на фоне остальных курортов, пишет sochi1.ru.