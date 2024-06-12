Екатеринбуржцы назвали свой топ лайфхаков, чтобы спастись от аномальной жары

Жители Екатеринбурга, где в последние дни температура поднимается выше 30 градусов, делятся своими способами борьбы с жарой.

Некоторые горожане утверждают, что спокойно переносят зной, однако большинство имеет свои методы, чтобы было хоть немного легче.

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Екатеринбуржцы начали использовать зонты не только для защиты от дождя, но и от палящего солнца. Многие всегда берут с собой бутылку воды, выходя из дома.

Те, кому приходится много ходить по городу, планируют свой маршрут так, чтобы на пути встречались заведения с кондиционерами.

Если же это выходные дни, то многие отправляются к водоемам — на пляж, пишет e1.ru.

Ранее стало известно, что свердловских грибников в июне ждет богатый «улов».