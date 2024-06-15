Лена Катина из «Тату» впервые появилась с тяжелобольным мужем и сыновьями на премии «Муз-ТВ»

Лена Катина раньше была солисткой популярной группы «Тату». Дуэт давно распался, но в редких случаях она все же выступает вместе с Юлией Волковой. Примечательно, что в 2022 году у нее произошли большие перемены в личной жизни. Катина сыграла свадьбу с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, а спустя год у них родился сын Демьян. Только потом артистка рассказала, что у ее супруга был рак щитовидной железы. Болезнь находилась в ремиссии, а потом вернулась. Ему пришлось пройти курс химиотерапии перед свадьбой со звездой.
Накануне в Москве Лена появилась на публике. Она пришла на премию «Муз-ТВ». Артистка привела на мероприятие свою семью. Она в алом платье со шлейфом и золотым корсетом позировала с мужем. Он на руках держал младшего сына, который был в брюках и рубашке под стать отцу. Также певица привела своего сына от первого брака Александра, которому девять лет.
Лена Катина с мужем и детьми. Фото: Муз-ТВ
«Во-первых, 2024 год объявлен годом семьи, а я как раз выхожу из декрета. Фактически, это мой первый выход в свет, как раз сейчас я и решила показать, почему я так долго отсутствовала. Результат на лицо», — сказала певица.
На премии также были и другие звезды: Алсу, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Ханна с дочкой и мужем, Джиган и Оксана Самойлова, Анна Айсти и другие известные персоны.
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