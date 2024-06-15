Лена Катина из «Тату» впервые появилась с тяжелобольным мужем и сыновьями на премии «Муз-ТВ»

Лена Катина раньше была солисткой популярной группы «Тату». Дуэт давно распался, но в редких случаях она все же выступает вместе с Юлией Волковой. Примечательно, что в 2022 году у нее произошли большие перемены в личной жизни. Катина сыграла свадьбу с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, а спустя год у них родился сын Демьян. Только потом артистка рассказала, что у ее супруга был рак щитовидной железы. Болезнь находилась в ремиссии, а потом вернулась. Ему пришлось пройти курс химиотерапии перед свадьбой со звездой.

Накануне в Москве Лена появилась на публике. Она пришла на премию «Муз-ТВ». Артистка привела на мероприятие свою семью. Она в алом платье со шлейфом и золотым корсетом позировала с мужем. Он на руках держал младшего сына, который был в брюках и рубашке под стать отцу. Также певица привела своего сына от первого брака Александра, которому девять лет.