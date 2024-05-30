79-летний Александр Михайлов попал в больницу в Чите

Народного артиста России, 79-летнего Александра Михайлова госпитализировали в Чите. Известно о том, что его направили в больницу №1. В клинике ему оказывают всю необходимую помощь.
Подробностей в Минздраве разглашать не стали. Известно о том, что артист прилетел в Читу, чтобы принять участие в открытии XI Забайкальского международного кинофестиваля.
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После перелета Александр Михайлов почувствовал недомогание, у него повысилась температура.
Он не стал отказываться от своих планов и согласился провести запланированное выступление, пишет chita.ru.
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