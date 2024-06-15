Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша записала видеообращение из больницы после операции: «Приеду в сад, когда выздоровею»

Лера Кудрявцева уже давно ведет передачи на телевидении. Также ее часто зовут вести премии и концерты. При этом она успевает растить дочку Марию, которой в августе исполнится шесть лет. Девочка ходит на занятия по танцам и гимнастике. Она уже не первый год ходит в элитный детский садик при школе, где учатся многие дети звезд. Недавно телеведущая рассказала, что девочка на празднике съела блюдо и ей попалась рыбная косточка. Ей пришлось срочно вести наследницу в больницу. А на днях оказалось, что кроха перенесла операцию.
В соцсети Лера выложила видео, которое записала Мария. Она находилась в больничной палате. На ее руке были бинты. Дочка телеведущей рассказала, как себя чувствует, поблагодарила свою подругу из садика, которая передала ей подарки.
«Живот уже почти что не болит. Приеду в сад, когда выздоровею. Операция прошла ок. Чуть-чуть мне осталось тут», — объяснила девочка.
Кудрявцева отметила, что это самое мило видео.
«Завтра нас выписывают», — сказал она в Telegram-канале.
Поклонники отметили, что Мария быстро растет. Многие отметили, что она становится красавицей. А Лера 14 июня уже выступала на премии «Муз-ТВ». Она вела мероприятие с Лолитой Милявской, Клавой Кокой и Николаем Басковым.
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Мария Макарова. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой