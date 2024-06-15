Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша записала видеообращение из больницы после операции: «Приеду в сад, когда выздоровею»

Лера Кудрявцева показала кадры с дочкой. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой

Пятилетняя Мария Макарова поблагодарила свою подругу из детского сада за переданные подарки. Дочка Леры Кудрявцевой отметила, что чувствует себя лучше.

Лера Кудрявцева уже давно ведет передачи на телевидении. Также ее часто зовут вести премии и концерты. При этом она успевает растить дочку Марию, которой в августе исполнится шесть лет. Девочка ходит на занятия по танцам и гимнастике. Она уже не первый год ходит в элитный детский садик при школе, где учатся многие дети звезд. Недавно телеведущая рассказала, что девочка на празднике съела блюдо и ей попалась рыбная косточка. Ей пришлось срочно вести наследницу в больницу. А на днях оказалось, что кроха перенесла операцию. 

В соцсети Лера выложила видео, которое записала Мария. Она находилась в больничной палате. На ее руке были бинты. Дочка телеведущей рассказала, как себя чувствует, поблагодарила свою подругу из садика, которая передала ей подарки. 

«Живот уже почти что не болит. Приеду в сад, когда выздоровею. Операция прошла ок. Чуть-чуть мне осталось тут», — объяснила девочка.

Кудрявцева отметила, что это самое мило видео. 

«Завтра нас выписывают», — сказал она в Telegram-канале.

Поклонники отметили, что Мария быстро растет. Многие отметили, что она становится красавицей. А Лера 14 июня уже выступала на премии «Муз-ТВ». Она вела мероприятие с Лолитой Милявской, Клавой Кокой и Николаем Басковым. 

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Мария Макарова. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой

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