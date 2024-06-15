Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша записала видеообращение из больницы после операции: «Приеду в сад, когда выздоровею»

Лера Кудрявцева уже давно ведет передачи на телевидении. Также ее часто зовут вести премии и концерты. При этом она успевает растить дочку Марию, которой в августе исполнится шесть лет. Девочка ходит на занятия по танцам и гимнастике. Она уже не первый год ходит в элитный детский садик при школе, где учатся многие дети звезд. Недавно телеведущая рассказала, что девочка на празднике съела блюдо и ей попалась рыбная косточка. Ей пришлось срочно вести наследницу в больницу. А на днях оказалось, что кроха перенесла операцию.

В соцсети Лера выложила видео, которое записала Мария. Она находилась в больничной палате. На ее руке были бинты. Дочка телеведущей рассказала, как себя чувствует, поблагодарила свою подругу из садика, которая передала ей подарки.

«Живот уже почти что не болит. Приеду в сад, когда выздоровею. Операция прошла ок. Чуть-чуть мне осталось тут», — объяснила девочка.

Кудрявцева отметила, что это самое мило видео.