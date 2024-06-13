Отельеры Сочи рассказали, что сейчас отпускники получают по русской системе «все включено»

В Сочи все больше гостиниц начинают предлагать любимую россиянами систему «все включено». Отельеры рассказали, что подразумевает отечественная схема.

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Тем, кто выбирает такой пакет, на территории отеля не придется носить ни наличных, ни карт. «Все включено» предполагает питание на территории гостиницы, в него входит не только еда, но и напитки — и соки с газировкой, и алкогольные. Как это предлагают в Турции, откуда и пришла система.

Загрузка в таких отелях на данный момент превышает 80%, что, как отмечают представители туриндустрии, говорит о том, что россиянам приглянулся и российский стандарт «все включено», сообщает «Вести. Сочи».

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