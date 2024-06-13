Любительница путешествий научила отдыхать по максимуму в Сочи, когда мало денег

Любительница путешествий Анжелика Коваль уверена, что отдохнуть у Черного моря можно, имея с собой сравнительно небольшую сумму. Она поделилась советами о том, как можно экономить на курорте.

Если бюджет ограничен, то стоит рассмотреть жилье подальше от моря. Дешевле всего будет, если до гостевого дома нужно идти в гору. И еще более привлекательная цена будет, если ехать на долгий срок и не в самый разгар сезона.

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Сэкономить на еде можно, если готовить самому. Для этого обязательно нужно позаботиться о том, чтобы жилье было с вменяемой кухней.

Развлечений у моря много бесплатных. К примеру, купание, прогулки, осмотр местных достопримечательностей и природы, сообщает 93.ru.

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