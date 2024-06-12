Синоптик Шувалов рассказал курортникам о погоде в Сочи до середины июня

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с отдыхающими у Черного моря гражданами прогнозом погоды в Сочи на текущую неделю и начало следующей.

Сейчас температура воздуха достигает +30 градусов, что может быть сложно переносить многим отпускникам. Такая жара, по предварительным данным, продержится до выходных.

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Однако в воскресенье ожидаются дожди, и температура воздуха снизится на 5-6 градусов. В конце этой недели и в начале следующей ожидается более комфортная температура — в районе 23-25 градусов. Но, к сожалению, совсем скоро жара вернется.

«Вплоть до субботы — жаркая погода с минимальными шансами на дожди», — подчеркнул синоптик в беседе с sochi24.tv.

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