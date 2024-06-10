Часть жителей Екатеринбурга начнет платить за сотовую связь на четверть больше

Некоторые жители Екатеринбурга столкнутся с увеличением стоимости сотовой связи, превышающим ожидания, установленные их текущими тарифами.
Повышение цен затронет пользователей услуг оператора Yota. Для некоторых абонентов стоимость связи вырастет на четверть, что вызвало недовольство среди клиентов.
В компании ответили, что это первое повышение тарифов за долгое время.
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Представители оператора объяснили необходимость повышения цен экономической ситуацией и уточнили, что оно коснется не всех абонентов.
«Изменения условий в тарифах коснулись клиентов, использующих архивные тарифные планы, стоимость которых не пересматривалась несколько лет», — сказали в компании.
Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге увеличат штраф для безбилетников.
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