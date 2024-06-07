Свердловских грибников в июне ждет богатый «улов»

Опытные грибники Свердловской области предсказывают обильный «урожай» в июне. Любители «тихой охоты» утверждают, что ожидается формирование пяти грибных слоев.

Первый слой уже начал подниматься с приходом календарного лета. Появляется изобилие маслят, подберезовиков и колосовиков.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Уже в эти выходные могут появиться подосиновики, боровики, а также еловые белые.

С середины месяца можно смело отправляться в лес за белыми грибами.

Далее, с 17 и 19 июня, начнут обильно появляться сыроежки, начнется сезон лисичек, пишет tagilcity.ru.

Ранее сеть «Жизньмарт» Екатеринбурга предложила компенсировать отравившейся 154 рубля за бутерброд.