На пляжах Сочи уже хорошая вода и Роспотребнадзор официально разрешил купаться

Пляжи Сочи официально открыты для купания. Роспотребнадзор провел тщательную проверку, взяв около тысячи проб морской воды, и все они соответствуют гигиеническим стандартам.

Вода в Черном море уже располагает к купанию. Ее температура в июне в среднем составляет 22,4 градуса, но сейчас в районе Сочи она уже достигает почти 24 градусов.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Пляжный сезон набирает обороты, туристы начинают стекаться на побережье. Некоторые отдыхающие уже выражают недовольство тем, что на берегу становится тесновато.

Также стало известно о том, что в Сочи открылся первый в России дизайнерский пляж, созданный основателем отечественного бренда одежды Петром Левенполем.

Он вдохновлялся пляжами Valentino и Gucci, а потом решил воплотить проект в России. В минувшие выходные на летней площадке прошла первая вечеринка под названием «Животный инстинкт».

Ранее стало известно о том, что в Сочи автомобили туристов начали забирать на штрафстоянки.

По материалам newkuban.ru и «Коммерсантъ».