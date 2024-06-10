Пляжи Сочи уже «обсыпало» отпускниками

Пляжи курортного Сочи уже начинают испытывать нагрузку от большого количества отдыхающих. Новый сезон радует как местных жителей, так и прибывающих отпускников.
«Еханый-бабоханный. Ничего себе, вот это да», — удивляется очевидец.
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В Центральном районе Сочи курортникам уже приходится размещаться достаточно плотно. Стоит отметить, что пик сезона еще впереди, обычно наибольшее количество людей на Кубани наблюдается в июле и августе.
Кстати, вода еще достаточно прохладная, но уже можно заходить — Черное море прогрелось до +23 градусов.
Ранее отпускники рассказали, почему больше не поедут отдыхать на Черное море в июне.
По материалам: sochi1.ru, pogoda.turtella.ru.
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