В Сочи автомобили туристов начали забирать на штрафстоянки

В Сочи началась эвакуация автомобилей, принадлежащих туристам. Многие отдыхающие предпочитают добираться до Черного моря на собственном транспорте, поэтому им следует быть особенно внимательными, чтобы избежать штрафов.

В городе-курорте задействовано несколько единиц специальной техники, способной ежедневно перемещать до 70 автомобилей.

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Важно помнить, что на штрафстоянку может попасть и машина, припаркованная в соответствии со всеми правилами, но в конкретной ситуации препятствующая движению общественного транспорта или другой техники.

Эвакуированные автомобили отправляются на одну из двух площадок. Первая расположена на улице Голенева в центре Сочи, другая — на Энергетиков в Адлере, сообщает sochi1.ru.

Ранее стало известно о том, что в этом году многим отпускникам придется добираться до Сочи на своем авто.