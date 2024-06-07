Первые сочинские отпускники рассказали, что больше не поедут на Кубань в июне

Уже отдохнувшие на Черноморском побережье туристы поделились, почему в будущем они вряд ли выберут для отдыха Кубань в конце мая и начале июня.

Отпускники выразили недовольство тем, что в начале летнего сезона в Сочи возникают проблемы с доступностью отдыха на море. Они отметили высокие цены на проживание и питание, а также навязчивые услуги.

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Температура воды в Черном море в этот период составляет всего +18°C, что делает купание невозможным. Отдыхающие жалуются на шум от рабочих в номерах, отсутствие пляжей и плохую организацию парковок.

Кроме того, туристы выразили недовольство возросшими ценами на прокат пляжного инвентаря и аренду бунгало. Они сталкиваются с агрессивными продавцами, которые пытаются склонить их к покупке ненужных товаров или фотосессиям с животными.

По прогнозам мэрии Сочи, с мая по сентябрь на курорт прибудут около 4,6 миллиона гостей. Однако туроператоры предупреждают, что из-за роста цен на авиабилеты и нехватки мест в поездах многие россияне будут прибывать на личных автомобилях, что усугубит проблему с парковкой, пишет gosrf.ru.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стало известно, что в Сочи появятся новые отели с четырьмя звездами.