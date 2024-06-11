Собиравшего деньги на лекарства для жены иркутского дедушку-блогера выселили из дома

В Иркутской области известный блогер Папа Карло (настоящее имя Игорь Перевалов), обладатель миллиона подписчиков в социальных сетях был вынужден покинуть свой дом-мастерскую. Этот талантливый ремесленник, зарабатывающий на создание видео для своего блога, использовал полученные средства на покупку лекарств для своей больной жены.

К сожалению, ему пришлось переехать в небольшой съемный дом, лишенный основных удобств — воды и отопления. Это произошло, когда администрация поселка Кайтун, где находился его дом-мастерская, расторгла договор аренды в одностороннем порядке. Причиной стало проведение Игорем ремонтных работ, которые не были согласованы. Блогер пытался обжаловать это решение в суде, но его усилия оказались напрасными.

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Несмотря на трудности, Игорь Перевалов не собирается сдаваться. Он нашел временное жилье и планирует в ближайшее время решить вопрос с его отоплением.

Он намерен продолжить создавать свои уникальные работы и делиться ими со своими преданными подписчиками. Ведь именно их поддержка позволяет ему заботиться о здоровье своей любимой жены Екатерины, которая страдает серьезными проблемами с суставами.

Благодаря помощи неравнодушных людей женщина смогла пройти лечение в санатории и теперь может самостоятельно передвигаться. Однако ей все еще требуются дорогостоящие уколы и мази, и Игорь надеется, что его блог поможет собрать необходимые средства, пишет Telegram-канал Shot.

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