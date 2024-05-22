Иркутянину пришлось полтора года доказывать государству, что он живой

Житель Иркутска столкнулся с необычной ситуацией, когда ему потребовалось полтора года, чтобы убедить государственные органы в том, что он жив.

Ведомства были уверены в его смерти, которая якобы произошла в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Это стало известно, когда мужчина пришел получать зарплату за отработанные смены в качестве охранника.

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Оказалось, что полиция предоставила недостоверную информацию в Пенсионный фонд. В государственных органах были полные данные о его смерти, включая место кончины и кладбище, где он был похоронен.

Причина, по которой его бывшая жена не сообщила о том, что не видела его более четырех лет и жила с новым мужем, который, как теперь известно, скончался в их квартире, а также о том, почему она предоставила полиции данные о своем бывшем муже, остается неизвестной.

Под именем иркутянина был похоронен другой человек.

Мужчине удалось доказать, что он жив, но судебное разбирательство и восстановление документов заняло полтора года.

Ранее стало известно о том, что две женщины пошли бить друг другу стекла, потому что не поделили мужчину.