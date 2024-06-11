Челябинский Роспотребнадзор рассказал, как отличить хорошее мороженое по четырем словам на упаковке

В Роспотребнадзоре по Челябинской области поделились советом, какое мороженое не стоит приобретать в магазине. Рекомендация простая, но она поможет избежать неприятностей со здоровьем в жаркую погоду. Еще эксперты рассказали о четырех словах на обертке, которые говорят о том, что продукт не содержит растительных жиров.

Упаковка не должна быть деформированной, поскольку это может привести к появлению болезнетворных бактерий внутри продукта.

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«Любая деформация указывает на нарушение температуры хранения — оно успело растаять и было снова заморожено, а это значит, что в нем могли начать размножаться бактерии», — цитирует экспертов ura.news.

Мороженое способно восполнять энергию, ведь оно богато минералами, витаминами и белком. Лучший выбор — мороженое с минимальным количеством сахара и натуральными ингредиентами.

Если на упаковке написано «молочное», «сливочное», «пломбир» или «кисломолочное», то в составе не должно быть растительных жиров. Поэтому стоит обращать внимание на эти надписи.

Ранее стало известно о том, что жители Челябинска лишись возможности покупать любимый хлеб по вечерам.