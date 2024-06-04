В Челябинске вечером горожане не могут купить любимый хлеб

В некоторых магазинах Челябинска наблюдается дефицит популярных сортов хлеба, о чем сообщают местные жители.

Выяснилось, что ассортимент главного местного хлебокомбината сократился. Сначала с полок исчез хлеб «Рощинский», затем «Станичный». Белого хлеба во всех магазинах недостаточно, к концу дня остаются только булочки.

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Другие горожане отмечают, что в последнее время сложно приобрести белый хлеб любого производителя, на прилавках представлен только «Уральский» и батоны.

Многие утверждают, что прежний ассортимент хлеба сохранился лишь в сетевых киосках, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что Ксения Собчак помогла жителям Челябинска убрать свалку мусора. Местные власти долго не хотели заниматься проблемой, но быстро ее решили, когда об этом начала говорить журналистка.