Челябинец научил готовить самое вкусное варенье из лесных шишек

Житель Челябинска Артур научил готовить самое вкусное варенье из шишек. Оказывается, сладость получается изумительной на вкус.

Больше всего подходят молочные шишки, которые не успели вырасти больше сантиметра. У них самые яркие нотки.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Перед варкой необходимо убрать всех жучков, которые могут быть на шишке, и отрезать хвостики. Дальше следует замочить на несколько часов.

«Сироп простой — вода и сахар 1:1. Шишки после вымачивания добавляем в горячий сироп и варим три раза по семь минут. После этого оставляем варенье томиться на 10 часов», — цитирует Артура 1obl.ru.

Затем десерт необходимо проварить еще раз, а после — разлить по емкостям. Можно добавить орешки, если к ним есть любовь.

Ранее стало известно, что дачники в этом году могут остаться без клубничного варенья.