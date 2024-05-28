Жители Челябинска пожаловались на полчища крыс на улице

Жители Челябинска выражают беспокойство из-за увеличения количества крыс в городе. Грызуны собираются в большие кучи у мусорных баков, их можно увидеть копошащимися у подъездов и даже забегающими в дома.
Местные жители неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой решить проблему, однако ситуация остается неизменной.
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Стоит отметить, что подобная проблема уже возникала два года назад, и еще не раз до этого. На время вопрос удавалось закрыть, но проблема продолжает возвращаться с удручающей регулярностью, пишет 74.ru.
Ранее в Красноярске Fix Price закрыли из-за нашествия крыс.
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