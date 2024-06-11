Опытный огородник рассказал, что хороший урожай кабачка будет, если его «ущипнуть»

Опытный садовод-огородник Евгений Новоселов поделился с кубанскими дачниками секретами ухода за кабачками для получения богатого урожая.

Эксперт подчеркнул важность контроля за ростом зелени. Для достижения наилучших результатов необходимо правильно формировать куст.

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Основной стебель кабачка следует прищипывать над четвертым листом, а боковые побеги — над вторым. Рекомендуется также удалять старые листья и плоды, которые уже созрели.

Уход за кабачками включает в себя регулярный полив, рыхление почвы и внесение подкормки. Культуру следует поливать теплой водой раз в неделю. Землю вокруг растений необходимо рыхлить после каждого полива или дождя, пишет kubnews.ru.

Ранее опытный агроном Людмила Шубина рассказала, как нужно поливать болгарский перец, чтобы он рос мясистым и сладким. Еще при укоренении важно внести правильное удобрение, тогда все будет хорошо.