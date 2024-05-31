Сочинцам рассказали о штрафах за продажу картошки со своего огорода

Дачникам Сочи следует обратить внимание на возможные штрафы за продажу картофеля, выращенного на собственном огороде.

Юрист компании «Яковлев и Партнеры» Анастасия Асабина подчеркивает, что размер штрафа может достигать 2000 рублей.

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Дачнику, реализующему картофель, грозит штраф, если он не зарегистрирован официально, например, как индивидуальный предприниматель. Согласно статье 14.1 КоАП РФ, штраф может колебаться от 500 до 2000 рублей.

Интересно, что даже при наличии официальной регистрации, но продаже картофеля, выращенного из собственных клубней, можно получить штраф до 500 рублей.

Закон предусматривает приобретение картофеля для посева с целью последующей продажи урожая в специализированных магазинах. Однако это не касается тех, кому овощи нужны исключительно для личного использования, пишет РИА Новости.

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