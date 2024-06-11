С началом грибного сезона в Московской области любители «тихой охоты» набирают целые лукошки

В Московской области стартовал летний сезон сбора грибов. Этим любителей «тихой охоты» обрадовали в комитете лесного хозяйства региона.

К примеру, сейчас можно смело отправляться на поиски лисичек. Они уже встречаются в лесах на юге, западе, юго-востоке Подмосковья.

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Важно помнить о технике безопасности при сборе грибов. Те, что растут рядом с оживленными автомагистралями, накапливают много тяжелых металлов. Стоит проявлять осторожность и с так называемыми «грибами-близнецами», которые визуально похожи на съедобные, но являются смертельно ядовитыми, пишет gosrf.ru.

Ранее огородникам Подмосковья рассказали, как вырастить на участке большой урожай картофеля.