Председатель Союза дачников Подмосковья назвал два лучших натуральных средства для борьбы с сорняками

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин поделился полезными советами о том, как с помощью доступных средств, имеющихся в каждом доме, эффективно бороться с сорняками на дачном участке.

Первым в списке таких средств стоит нашатырь. Этот проверенный временем метод является одним из наиболее действенных. Нашатырь обладает сильными антисептическими свойствами, которые способны уничтожить сорняки, не причиняя вреда соседним растениям.

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Для применения нашатыря достаточно нанести его на листья сорняков, после чего они начнут желтеть и отмирать.

Еще одним народным средством, которое поможет справиться с нежелательной растительностью, является столовый уксус. Его следует налить в распылитель и обработать сорняки, включая листья и корни. Уксус разрушает клетки растений, что приводит к их гибели. В этом случае нужно работать в защите, пишет rg.ru.

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