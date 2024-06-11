Председатель Союза дачников Подмосковья назвал лучшее удобрение для выращивания крупной картошки

В Союзе дачников Подмосковья поделились секретами, которые помогут собрать небывалый урожай картофеля на своем участке. Эти простые, но эффективные методы были озвучены главой организации Никитой Чаплиным.

Важно подкармливать картофель минеральными удобрениями, которые содержат макро- и микроэлементы. Они требуются для хорошего развития.

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Подкормку можно использовать как в гранулированной форме, так и в жидком виде.

Следует позаботиться, чтобы на кустах не было колорадского жука, пишет news.ru.

Депутат также обратил внимание на опасность некоторых сорняков, которые могут расти на дачном участке. Это белена, болиголов пятнистый и белладонна. От них обязательно нужно избавляться.

Ранее дачникам рассказали, чем лучше всего выводить сорняки с участка.