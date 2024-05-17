Сергей Трофимов назвал Омск красивым городом

Известный певец Сергей Трофимов, который недавно посетил Омск с концертом, поделился своими впечатлениями о городе. По его словам, Омск — очень красивый.

Трофимов отметил, что каждый раз, когда он приезжает к омичам, погода обычно бывает холодной. Однако в этот раз ему повезло — в городе было тепло и светило солнце. Исполнителю удалось прогуляться по местным улочкам и поближе рассмотреть достопримечательности, пишет omsk.aif.ru.

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Ранее стало известно о том, что в Омске можно будет бесплатно посмотреть, как поет Юлианна Караулова.

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